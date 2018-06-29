Вартість нафти перевищила $79 вперше за місяць
15:11, 29 червня 2018Енергетика
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Вартість нафти марки WTI при цьому становить $73,49 за барель.
Ілюстрація REUTERS
Вартість нафти марки Brent під час торгів на Інтерконтинентальній біржі (ICE) станом на середину дня становила $79,19 за барель.
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Відмітка в $79 досягнута вперше за місяць, повідомляє «Комерсант».
Вартість нафти марки WTI при цьому становить $73,49 за барель.
Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати очікують, що компанії у всьому світі скоротять імпорт сирої нафти з Ірану до нуля до 4 листопада. В іншому випадку, вони опиняться під санкціями США.
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