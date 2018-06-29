Вартість нафти перевищила $79 вперше за місяць

15:11, 29 червня 2018
Енергетика
232 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожТрамп знову дорікнув ОПЕК у завищенні цін на нафту

Відмітка в $79 досягнута вперше за місяць, повідомляє «Комерсант».

Вартість нафти марки WTI при цьому становить $73,49 за барель.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати очікують, що компанії у всьому світі скоротять імпорт сирої нафти з Ірану до нуля до 4 листопада. В іншому випадку, вони опиняться під санкціями США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нафта#ціни на нафту