Вартість нафти перевищила $79 вперше за місяць

Вартість нафти марки WTI при цьому становить $73,49 за барель.

Вартість нафти марки Brent під час торгів на Інтерконтинентальній біржі (ICE) станом на середину дня становила $79,19 за барель.

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Відмітка в $79 досягнута вперше за місяць, повідомляє «Комерсант».

Вартість нафти марки WTI при цьому становить $73,49 за барель.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати очікують, що компанії у всьому світі скоротять імпорт сирої нафти з Ірану до нуля до 4 листопада. В іншому випадку, вони опиняться під санкціями США.