У Росії назвали можливу дату газових переговорів з Україною та ЄС

Тристороння зустріч України, ЄК і Росії щодо газу планується на 17-18 липня.

Тристороння зустріч щодо газу за участю України, ЄС і Росії планується в районі 17-18 липня.

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Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Прайм.

"В середині липня, в районі 17-18 числа, зараз йде узгодження дати і місця", — сказав він.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович повідомив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і Росією з питань газу можуть початися в липні.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з «Газпромом» був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Очікується, що умови майбутнього транзиту будуть також обговорюватися під час тристоронніх переговорів.

У кінці лютого 2018 року російський газовий монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також російська компанія повинна поставити до України в 2018-2019 роках 10 млрд куб. м газу за цінами, що дорівнюють вартості газу на газових хабах у Німеччині.

«Газпром» не почав виконувати свої зобов'язання, що призвело до газової кризи 2-3 березня (тимчасового дефіциту газу в українській ГТС), яку вдалося подолати завдяки скороченню споживання і збільшенню імпорту газу з країн ЄС.

12 березня Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» має поважати свої зобов'язання щодо постачання газу до України.