Обвал цін на нафту б'є по Росії сильніше санкцій - Washington Post

Падаючі ціни на нафту роблять з Москвою те, що не можуть зробити санкції: змушують переглянути майбутнє російської економіки, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Washington Post.

Таким чином, зазначає видання, зниження цін на нафту б'є по Росії набагато сильніше санкцій через дев'ять місяців після погіршення відносин Заходу і Москви.

Читайте такожРосія через санкції і дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ переглянуло прогноз розвитку економіки на цей і наступний роки. За підсумками 2014 року зростання ВВП складе 0,6% проти очікуваного раніше 0,5%. Однак на практиці економічне зростання в Росії можна вважати нульовим.

Крім того, звертає увагу американська газета, рубль б'є історичні мінімуми. У статті також говориться, що президент Росії Володимир Путін зробив економічну стабільність «наріжним каменем» свого майже 15-річного правління. Як вже повідомлялося, Путін вважає зниження цін на нафту після рішення ОПЕК про збереження квот неминучою реакцією ринку. На думку глави РФ, світовий ринок нафти збалансується у першому кварталі або в середині 2015 року, так як попереду очікується холодна зима.

Що стосується санкцій, то вони майже не вплинули на політику Москви щодо України, тоді як ціни на нафту, ймовірно, змінюють політичні розрахунки Росії набагато швидше, пише газета.