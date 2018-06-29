У Німеччині заявили, що санкції США не зачеплять "Північний потік-2"

Прес-секретар міністерства економіки Німеччини заявила, що попередні гарантії США передбачають, що проект трубопроводу не буде охоплений дією санкцій.

США запевнили Німеччину, що ніякі санкції, введені проти Росії, не позначаться на прокладці трубопроводів з Російської Федерації.

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Про це повідомила прес-секретар міністерства економіки Німеччини, передає Reuters.

Прес-секретар сказала, що Німеччина виступає проти застосування екстериторіальних санкцій, однак тільки у разі прокладення газопроводу "Північний потік - 2", що сполучає Росію і Німеччину. Попередні гарантії США передбачають, що проект трубопроводу не буде охоплений дією санкцій.

Прес-секретар не змогла відповісти, коли саме були отримані нові гарантії.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

За оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.