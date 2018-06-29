У Німеччині заявили, що санкції США не зачеплять "Північний потік-2"

16:26, 29 червня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомила прес-секретар міністерства економіки Німеччини, передає Reuters.

Прес-секретар сказала, що Німеччина виступає проти застосування екстериторіальних санкцій, однак тільки у разі прокладення газопроводу "Північний потік - 2", що сполучає Росію і Німеччину. Попередні гарантії США передбачають, що проект трубопроводу не буде охоплений дією санкцій.

Прес-секретар не змогла відповісти, коли саме були отримані нові гарантії.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

За оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.

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Теги: #Північний потік-2#газопровід в обхід України