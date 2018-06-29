У Німеччині заявили, що санкції США не зачеплять "Північний потік-2"
США запевнили Німеччину, що ніякі санкції, введені проти Росії, не позначаться на прокладці трубопроводів з Російської Федерації.
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Про це повідомила прес-секретар міністерства економіки Німеччини, передає Reuters.
Прес-секретар сказала, що Німеччина виступає проти застосування екстериторіальних санкцій, однак тільки у разі прокладення газопроводу "Північний потік - 2", що сполучає Росію і Німеччину. Попередні гарантії США передбачають, що проект трубопроводу не буде охоплений дією санкцій.
Прес-секретар не змогла відповісти, коли саме були отримані нові гарантії.
Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».
За оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.
Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.