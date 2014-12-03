Венесуельська нафта за три місяці подешевшала на третину

Ціна за барель венесуельської нафти впала на третину з вересня поточного року, заявив у вівторок президент країни Ніколас Мадуро, повідомляє ТАСС.

За його словами, вартість бареля венесуельської нафти знизилася з 96 доларів до позначки в 63,4 доларів, яка була зафіксована у вівторок.

"Ця війна цін на нафту призвела до зниження венесуельської нафти з 96 до 61 долара", - вказав президент. При цьому він зазначив, що за підсумками торгового дня венесуельська нафта змогла відіграти 2 долари в ціні.

Читайте такожРосійська нафта в листопаді подешевшала на 27%На сьогоднішній день Венесуела видобуває, за офіційними даними, 3 млн барелів нафти на добу, 2,5 млн з яких відправляється на експорт (головним чином у США і Китай), що робить її п'ятим світовим експортером нафти.

Читайте такожBloomberg розповів, чим загрожує Росії падіння цін на нафту до $40Крім того, південноамериканська країна володіє найбільшими в світі підтвердженими запасами "чорного золота", сукупний обсяг яких оцінюється майже в 300 млрд барелів. Велика частина нафти, що залягає в надрах нафтового пояса Оріноко, є важкою і надважкою.