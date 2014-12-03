Існує кілька варіантів перегляду підсумків «адресної» приватизації енергооб'єктів - експерт

У випадку встановлення фактів неконкурентного «адресного» продажу держпакетів акцій, неминучий перегляд підсумків приватизації енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, вважає юрист - експерт з майнового права та приватизації Рак Ганна Михайлівна.

«Є переконливі правові та економічні аргументи на користь повернення деяких приватизованих енергокомпаній у власність держави. Спочатку потрібно успішно оскаржити у судовому порядку законність приватизації. Після цього держава має легітимним шляхом примусити бізнесменів, які купили внаслідок адресної приватизації стратегічні підприємства за неринковими цінами, компенсувати завданий державі збиток. У випадку виявлення кримінальних схем приватизації, а ймовірність цього, якщо говорити про приватизацію енергетичних підприємств у 2011-2013 роках, є, доцільно провести ренаціоналізацію без компенсаційних виплат з наступним продажем підприємств енергетики на відкритих приватизаційних аукціонах за ринковими цінами», - вважає експерт.

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Експерт пропонує ще декілька варіантів вирішення проблеми. «У випадку досягнення домовленостей із державою, нинішнім власникам сумнівним чином приватизованих компаній може бути надана можливість доплатити різницю між сумою, сплаченою ними під час первинної «адресної» приватизації, та справедливою ринковою ціною. Можливий також компроміс, за якого нинішні власники відмовляються від доплати в обмін на зменшення їхньої частки в капіталі компанії» - заявила Ганна Рак.

«Оскільки приватизація об'єктів енергетики здійснювалася авторитарним режимом, відкривається дорога до судового оскарження і скасування підсумків приватизації. Упевнена, що чиновники, які створили завідомо неконкурентні умови приватизації енергооб'єктів, несуть як мінімум, таку ж політичну відповідальність, що і переможці приватизаційних аукціонів. Додам, що в керівництві ФДМ залишилися ті чиновники, які причетні до «адресної» приватизації енергооб'єктів. Вони не повинні уникнути відповідальності, це справа честі для правоохоронної системи», - вважає юрист з майнового права.

Нагадаємо, що у 2011-2013 роках без проведення відкритих аукціонів за заниженими цінами були продані державні пакети акцій «Дніпроенерго», «Київенерго», «Донецькобленерго», «Західенерго», «Крименерго», «Дніпрообленерго», «Вінницяобленерго», «Чернівціобленерго», «Закарпаттяобленерго» і «Донбасенерго». Внаслідок чого було завдано багатомільярдних збитків державі.

«На даний час є унікальний історичний шанс відновити консенсус між владою і суспільством, відновити довіру, яка виправить корінні диспропорції розвитку нашої країни - приреченість на самовиживання для значної частини населення і нездатність попередньої влади мобілізувати ресурси для розвитку України, її економічного ривка. Одним із джерел ресурсів для докорінної модернізації економіки України повинні стати кошти, які можна одержати внаслідок перегляду підсумків приватизації стратегічних об'єктів енергетики, які були продані за неринковими цінами на користь бізнесменів, тісно пов'язаних із попередньою владою», - вважає експерт з питань майнового права та приватизації.

Раніше УНІАН повідомляв, що чверть акцій "Чернівціобленерго" продали за стартовою ціною 34,4 млн гривень.