Норвезька Statoil потіснить "Газпром" на німецькому ринку

Норвезька нафтогазова компанія Statoil планує значно розширити поставки газу в Німеччину. Компанія може "в додаток до довгострокових зобов'язань поставити в Німеччину ще близько 20 мільярдів кубометрів природного газу", заявив віце-президент компанії Руне Бьорнсон в інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому в середу, 3 грудня, пише Deutsche Welle.

Читайте такожВіце-президент США Байден закликав Європу до газової незалежності від РосіїВ 2013 році Statoil покривала приблизно п'яту частину німецьких потреб у газі, будучи третім за розміром постачальником після Росії та Нідерландів. Якщо компанія реалізує свої плани, це буде означати, що вона більш ніж в два рази збільшить свої поставки, довівши їх обсяг до 35 мільярдів кубометрів на рік. Як наголошується на сайті ТОВ "Газпромекспорт", в 2013 році російський монополіст поставив в Німеччину 40 мільярдів кубометрів газу.

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