Болгарський дипломат назвав справжню причину відмови Росії від "Південного потоку"

Про це заявив експерт з енергетики і колишній посол Болгарії в Росії Іліян Василів, повідомляє Росбалт.

"Справжня причина зупинки проекту - економічне становище Росії та падіння цін на нафту. Через зниження курсу рубля фінансування такого дорогого проекту, як "Південний потік", стало неможливим. До того ж Москва отримала гроші від Пекіна на спільні проекти в енергетичній сфері і тепер хоче направити інвестиції у будівництво газопроводів "Алтай" і "Сила Сибіру". Свою роль зіграли і фінансові труднощі "Газпрому". Правда про реальне фінансове становище Росії поступово виходить назовні, і геополітичні намагання Кремля не можуть її замаскувати", - заявив Василів.

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На думку колишнього посла, всупереч твердженням Путіна, зупинка будівництва не принесе Болгарії збитків, навіть навпаки. "Раніше Софія отримувала російське паливо по трубах, які нічого їй не коштували. Для проведення ж "Південного потоку" Болгарія повинна була б здійснити значні інвестиції", - цитує його слова "Грузия.Online".

Василів стверджує, що Москва ніколи не планувала будувати "Південний потік" відповідно до європейського законодавства, і саме тому Росія ніколи не клопотала, щоб для даного проекту було зроблено виняток зі зведення правил ЄС як у випадку із газопроводом OPAL, який є продовженням "Північного потоку" на території Німеччини.

"Можливо, це пов'язано з тим, що "Південний потік" Кремль вважав радше засобом тиску, ніж економічно обгрунтованим проектом",- зазначає колишній посол.

1 грудня президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції із главою Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі повідомив, що "у нинішніх умовах Росія не буде реалізовувати проект "Південний потік", а почне замість цього будівництво морського газопроводу до Туреччини. Голова "Газпрому" Олексій Міллер підтвердив, що проект "Південний потік" більше не актуальний.