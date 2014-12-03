Болгарський дипломат назвав справжню причину відмови Росії від "Південного потоку"
Заявивши, що Софія не дала дозволу на прокладання газопроводу по дну Чорного моря, Кремль вирішив промовчати про справжню причину відмови від реалізації проекту "Південний потік".
Про це заявив експерт з енергетики і колишній посол Болгарії в Росії Іліян Василів, повідомляє Росбалт.
"Справжня причина зупинки проекту - економічне становище Росії та падіння цін на нафту. Через зниження курсу рубля фінансування такого дорогого проекту, як "Південний потік", стало неможливим. До того ж Москва отримала гроші від Пекіна на спільні проекти в енергетичній сфері і тепер хоче направити інвестиції у будівництво газопроводів "Алтай" і "Сила Сибіру". Свою роль зіграли і фінансові труднощі "Газпрому". Правда про реальне фінансове становище Росії поступово виходить назовні, і геополітичні намагання Кремля не можуть її замаскувати", - заявив Василів.
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На думку колишнього посла, всупереч твердженням Путіна, зупинка будівництва не принесе Болгарії збитків, навіть навпаки. "Раніше Софія отримувала російське паливо по трубах, які нічого їй не коштували. Для проведення ж "Південного потоку" Болгарія повинна була б здійснити значні інвестиції", - цитує його слова "Грузия.Online".
Василів стверджує, що Москва ніколи не планувала будувати "Південний потік" відповідно до європейського законодавства, і саме тому Росія ніколи не клопотала, щоб для даного проекту було зроблено виняток зі зведення правил ЄС як у випадку із газопроводом OPAL, який є продовженням "Північного потоку" на території Німеччини.
"Можливо, це пов'язано з тим, що "Південний потік" Кремль вважав радше засобом тиску, ніж економічно обгрунтованим проектом",- зазначає колишній посол.
1 грудня президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції із главою Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі повідомив, що "у нинішніх умовах Росія не буде реалізовувати проект "Південний потік", а почне замість цього будівництво морського газопроводу до Туреччини. Голова "Газпрому" Олексій Міллер підтвердив, що проект "Південний потік" більше не актуальний.