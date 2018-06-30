У держдепі США наголосили, що будівництво "Північного потоку-2" посилить залежність Європи від Росії

В США розкритикували будівництво газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає Росію і Німеччину безпосередньо, а також другої нитки "Турецького потоку" для транзиту газу в Європу.

США активно виступають проти прокладки з ініціативи Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитки "Турецького потоку".

Про це йдеться в повідомленні оприлюдненому Державним департаментом США.

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Так, згідно з повідомленням, будівництво газопроводу "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів Російської Федерації.

"Минулого тижня американські офіційні особи підкреслювали, що США активно виступають проти прокладки з ініціативи Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитки "Турецького потоку", що збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів", - йдеться в заяві.

Окрім цього, в США розкритикували будівництво газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає Росію і Німеччину безпосередньо, а також другої нитки "Турецького потоку" для транзиту газу в Європу.

Як повідомляв УНІАН, на думку екс-посла США в Україні Джона Гербста, попри рішення Фінляндії і Швеції дозволити прокласти "Північний потік-2" через свої виключні економічні зони, російський газопровід в обхід України ніколи не буде збудований.