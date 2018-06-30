"Газпром" програв чергову справу в Стокгольмі

18:51, 30 червня 2018
Енергетика
1493 0
Стокгольмський арбітраж постановив, що Польща має право вимагати від "Газпрому" / фото УНІАН

Стокгольмський арбітраж у проміжному рішенні постановив, що польська нафтогазова компанія PGNiG має право вимагати від російського "Газпрому" зниження ціни на газ у рамках довгострокового Ямальського контракту, за яким російська компанія постачає газ Польщі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби польської компанії.

Читайте також"Нафтогаз" vs "Газпром": українська компанія розповіла, що відбувається в шведському суді

"Суд взяв до уваги ключові аргументи PGNiG і відхилив офіційні заперечення Газпрому, спрямовані на підтримку існуючих неринкових цінових умов у рамках Ямальського контракту", - повідомив очільник PGNiG Петра Возняка.

Зазначається, що протягом багатьох років "Газпром" відкидав можливість зміни цін на газ для Польщі. Відповідно ціна контракту значно перевищувала ціни на європейських ринках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#Газпром#Стокгольмський арбітраж