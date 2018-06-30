"Газпром" програв чергову справу в Стокгольмі

Стокгольмський арбітраж постановив, що Польща має право вимагати від "Газпрому".

Стокгольмський арбітраж у проміжному рішенні постановив, що польська нафтогазова компанія PGNiG має право вимагати від російського "Газпрому" зниження ціни на газ у рамках довгострокового Ямальського контракту, за яким російська компанія постачає газ Польщі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби польської компанії.

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"Суд взяв до уваги ключові аргументи PGNiG і відхилив офіційні заперечення Газпрому, спрямовані на підтримку існуючих неринкових цінових умов у рамках Ямальського контракту", - повідомив очільник PGNiG Петра Возняка.

Зазначається, що протягом багатьох років "Газпром" відкидав можливість зміни цін на газ для Польщі. Відповідно ціна контракту значно перевищувала ціни на європейських ринках.