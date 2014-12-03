У США вважають закриття "Південного потоку" результатом санкцій проти Росії

Рішення Росії закрити проект газопроводу "Південний потік" є результатом тиску на РФ, включаючи санкції, заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Марк Строх, передає РИА Новости.

"Ці повідомлення (про закриття "Південного потоку") є свідченням тиску на Росію з боку цілого числа факторів, включаючи санкції, а також свідченням зусиль європейських країн щодо здійснення ринкових реформ і бажанням зменшити здатність Росії використовувати газ як інструмент стримування", - сказав Строх.

Читайте такожБолгарський дипломат назвав справжню причину відмови Росії від "Південного потоку"У понеділок президент РФ Володимир Путін під час переговорів у Туреччині заявив, що Росія в нинішніх умовах не може продовжувати реалізацію "Південного потоку" насамперед через неконструктивну позицію Євросоюзу. Він зазначив, що досі не отримано дозвіл Болгарії на вхід цього проекту у виняткову економічну зону країни. Глава "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що проект "Південний потік" закритий.

Читайте такожРосія вже витратила на непотрібний «Південний потік» не менше $5 мільярдів"Південний потік" (South Stream) - проект транснаціонального газопроводу, який розроблявся в цілях диверсифікації маршрутів поставок природного газу європейським споживачам і передбачав прокачування блакитного палива через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи. Передбачалося почати газопровід від російського Чорноморського узбережжя з району міста Анапи Краснодарського краю, далі продовжити дном Чорного моря з перетином берегової лінії узбережжя Болгарії.