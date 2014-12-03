«Укртрансгаз» для збільшення поставок газу зі Словаччини об'єднав два газопроводи

Це дозволить підвищити продуктивність і гнучкість словацького маршруту поставок газу в Україну, сказано в повідомленні компанії "Укртрансгаз".

«Змонтована перемичка потенційно дозволяє збільшити обсяги поставок газу зі Словаччини в Україну», - цитує прес-служба слова заступника директора Центрального диспетчерського департаменту «Укртрансгазу» Вадима Фролова.

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На даний час, за даними Eustream, потужність газопроводу «Вояни-Ужгород» сягає 11,5 млрд кубометрів в рік, або 31,5 млн куб. м на добу.

Україна відновила закупівлі газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" від другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже у 2 рази. У кінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів. Однак ціна на європейський газ для України поки що залишається нижчою від російської.