П'ятьом українським ТЕС запасів вугілля вистачить лише на чотири дні

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 24 листопада по 2 грудня знизилися на 23,7% - до 1,346 млн тонн з 1,765 млн тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

«За першу добу грудня зі складів було відібрано 30,8 тис. тонн вугілля», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що особливо напружений стан із забезпеченням вугіллям склався на Зміївській, Вуглегірській, Луганській, Придніпровській та Криворізькій ТЕС, де запаси палива забезпечать роботу ТЕС до 4 діб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже почалися віялові відключення електроенергіїі, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, а також зупинкою на ремонт третього енергоблоку Запорізької АЕС.

Державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.

В даний час на українські ТЕС надходить вугілля, яке вже перебувало в дорозі від російської сторони.

Крім того, Україна отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.