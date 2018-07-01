Глава Білого дому також заявив, що США запровадять санкції проти європейських компаній, які ведуть бізнес із Іраном.

Президент США Дональд Трамп звинуватив ОПЕК у маніпулюванні світовими ринками нафти і зажадав припинити ці маніпуляції.

Трамп виступив у недільній програмі на каналі Fox News, де йому було поставлено питання, чи маніпулює хтось нафтовими ринками, пише Голос Америки.

"Цим займається ОПЕК, і краще б їм це припинити, тому що ми захищаємо ці країни, багато хто з цих країн. ОПЕК маніпулює", - відповів Трамп.

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Глава Білого дому також заявив, що США запровадять санкції проти європейських компаній, які ведуть бізнес з Іраном.

Зокрема, Трампа також запитали, чи він буде вводити санкції проти європейських компаній, якщо вони будуть вести бізнес з Іраном. "Так, звичайно, – відповів він. – Безсумнівно, так ми і зробимо".

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Ірану в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебілі заявив, що Тегеран розцінює прохання президента США Дональда Трампа до короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про збільшення видобутку нафти як пропозицію вийти з ОПЕК.