Міненерговугілля: На Запорізькій АЕС сталася аварія - витоку радіації немає
"Це ніяк не пов'язано з реактором, ніякого витоку радіації немає", - міністр енергетики та вугільної промисловості Демчишин
Аварія на третьому блоці Запорізької АЕС не пов'язана з ядерним реактором, а «Енергоатом» докладає всіх зусиль для відновлення пошкоджених ділянок до 5 грудня, сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на брифінгу в Києві.
«Аварія сталася на третьому блоці Запорізької АЕС у системі видачі електроенергії. Це не пов'язано з виробленням електроенергії. Всі сили зараз докладаються для того, щоб відремонтувати ділянку», - сказав міністр.
«За оцінками «Енергоатома», блок вступить у роботу з п'ятниці, тестові запуски проведуть сьогодні-завтра. Це ніяк не пов'язано з реактором, жодного витоку радіації немає", - наголосив Демчишин.
Як раніше повідомляв УНІАН, блок Запорізької АЕС був відключений 28 листопада о 19:24 дією електричного захисту, після чого був виведений в ремонт.
Проте відключення енергоблоку викликало дефіцит електроенергії в енергетичній системі України, що призвело до часткових відключень електроенергії у ряді регіонів.