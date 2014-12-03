Дефіцит "Нафтогазу" перевищує дефіцит бюджету України на 35 мільярдів гривень

13:50, 03 грудня 2014
Енергетика
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Реформа енергосектору повинна увійти окремим блоком у програму роботи уряду, яку буде представлено вже до кінця тижня.

Дефицит «Нафтогаза» намного больше дефицита госбюджета / Фото УНИАН

Реформа сектора енергетики й реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» є одним із пріоритетів роботи уряду, заявив у ході першого засідання нового Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте також"Покращення" вже настає: "Нафтогаз" вирішив орендувати 45 авто за 40 млн гривень«Ми повинні завершити реформування енергосистеми України. Найбільше мене турбує дефіцит НАК «Нафтогаз України», який більший дефіциту держбюджету. При дефіциті держбюджету в 68 млрд грн, дефіцит «Нафтогазу», який ми профінансували, оскільки тарифи не відповідають ринковій ціні на газ, – 103 млрд», - сказав глава уряду.

Він наголосив, що реформа енергосектора має ввійти окремим блоком до програми роботи уряду, яку буде представлено вже до кінця цього тижня.

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