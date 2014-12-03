Обвал цін на нафту вже позначився на сланцевому видобутку в США

Число виданих дозволів на буріння в США в листопаді знизилося майже на 40% порівняно з жовтнем, що говорить про майбутнє уповільнення стрімкого зростання видобутку сланцевої нафти, передає Reuters.

Компанії отримали 4.520 дозволів на буріння нових свердловин в порівнянні з 7.227 в жовтні, за даними фірми Drilling Info Inc, ексклюзивно наданими Reuters. Це "дуже швидка реакція на падіння цін на американський еталон WTI", зазначив генеральний директор фірми Ален Гілмер.

Читайте такожBloomberg розповів, чим загрожує Росії падіння цін на нафту до $40Кількість дозволів, що надає можливість прогнозувати бурову активність через два-три місяці, вперше в цьому році суттєво знизилася для всіх трьох найбільших в США нафтових родовищ на суші: Permian Basin і Eagle Ford в Техасі і Bakken в Північній Дакоті. Цьому передувало 40% падіння цін на WTI з червня до $67 за барель.

На думку ряду аналітиків, ОПЕК, яка відмовилася від скорочення видобутку, навмисно намагається покласти кінець буму виробництва сланцевих нафти і газу в США, який почався в 2007 році. У жовтні США добували 8,9 мільйона барелів нафти на добу, а в грудні будуть видобувати більше 9 мільйонів, за даними Управління енергетичної інформації.

Зниження кількості виданих дозволів на буріння означає зниження числа працюючих бурових установок через два місяці, зазначив Гілмер. З вересня кількість сухопутних бурових установок на нафтових і газових родовищах в США тримається близько 1.860, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes Inc.