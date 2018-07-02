Нафта дешевшає після заяв Трампа

Напередодні президент США заявив, що Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти в межах двох мільйонів барелів.

Нафта в понеділок, 2 липня, помітно дешевшає після заяв президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Російська газета.

"Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 опустилися на 1,08 долара - до 78,1 долара за барель, тоді як в рамках попередньої торгової сесії вартість бареля піднімалася до позначки в 79,2 долара", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США в суботу заявив, що король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз ас-Сауд погодився на пропозицію про збільшення видобутку нафти в межах двох мільйонів барелів з урахуванням ситуації з Іраном і Венесуелою. Це повідомлення з'явилося в Twitter.

Пізніше до заяви внесли корегування. Білий дім уточнив, що Саудівська Аравія має резерв видобутку в два мільйона барелів на день, який за необхідності може бути використаний для стабілізації ринку.