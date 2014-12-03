Україна може перерахувати аванс "Газпрому" вже сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Це гаряча тема, яку ми сьогодні обговорювали на засіданні уряду - УНІАН). В принципі, я думаю, що ця проплата буде здійснена сьогодні-завтра, але я сподіваюся, що сьогодні. Питання техніки», - сказав Демчишин.

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За словами міністра, Україна зберігає плани щодо закупівлі 1 млрд кубометрів газу у «Газпрому» у грудні поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону від 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ.

Україна після припинення «Газпромом» у червні продажу «Нафтогазу» російського газу має три маршрути постачання «блакитного палива» з Європи: польський, угорський та словацький.