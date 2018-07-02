Запаси газу в українських сховищах сягнули 11,2 мільярда кубів

Газові сховища України заповнені на 36,15%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 50,48%, або на 3,753 мільярда кубометрів - до 11,188 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 30 червня до сховищ було закачано 1,571 мільярда кубометрів газу.

Станом на 30 червня запаси газу в ПСГ становлять 11,187 мільярда кубометрів газу, що на 3,05%, або на 351,97 мільйона кубометрів, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (11,54 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", за червень Україна імпортувала 1,067 мільярда кубометрів газу (з них 593,626 мільйона кубометрів - через Словаччину, 432,467 мільйона кубометрів - через Угорщину, 40,876 мільйона кубометрів - через Польщу) власний видобуток за червень становив 1,698 мільярда кубометрів, а транзит - 7,6 мільярда кубометрів.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 36,15%.

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.