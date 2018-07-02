Україна з початку року скоротила імпорт газу майже на 40%

Найбільші обсяги блакитного палива були привезені із Словаччини.

Україна в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 36,7%, або на 2,553 мільярда кубометрів - до 4,408 мільярда кубометрів.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

Імпорт газу за цей період здійснювався виключно з Європи.

Зокрема, за інформацією "Укртрансгазу", за 1 півріччя було імпортовано 2,98 мільярда кубометрів газу по Словацькому газотранспортного коридору, а також з Польщі та Угорщини - 0,35 і 1,08 мільярда кубометрів відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.