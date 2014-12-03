У Міненерговугілля хочуть вивезти близько 2 млн тонн вугілля із зони АТО

Про це заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Читайте такожП'ятьом українським ТЕС запасів вугілля вистачить лише на чотири дні

«Приблизно 2 млн тонн вугілля, що перебуває на складах держкомпанії «Вугілля України», яке в принципі можна вивезти із зони АТО. Мова не про купівлю вугілля у терористів. Це вугілля України і вугілля на українських шахтах. Щойно з'явиться можливість вивозити його через Дебальцеве, я впевнений, що проблема буде вирішуватися», - сказав Демчишин.

Раніше у Міненерговугілля наголошували, що в цілому обсяг вугілля, яке перебуває на складах шахт, розташованих на непідконтрольних українській владі територіях в Донецькій і Луганській областях, становить близько 2,6 млн тонн. Станом на жовтень на непідконтрольній території перебували 83 шахти зі 155. На цих шахтах заблокований обсяг вугілля для виробництва близько 30% від загального обсягу електроенергії. Причому 7 шахт були зруйновані повністю, і втрачений незворотно обсяг втрат вугілля склав близько 300 тис. тонн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Продан хоче збільшити поставки російського вугілля і не виключає імпорту електроенергії.

Довідка УНІАН. Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через воєнну агресію Росії на сході країни, де розташовані 80% шахт, вперше за тривалий період почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Країнами-експортерами вугілля в Україні стали ПАР і Росія.

Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.