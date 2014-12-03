У "Газпромі" відмовилися назвати дату відновлення постачання газу в Україну після отримання передплати

Російський газовий монополіст «Газпром» відмовився повідомити дату відновлення постачання газу в Україну у випадку отримання передплати.

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