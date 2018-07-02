Транзит газу через Україну за півроку скоротився на 7%

При цьому за червень транзит газу збільшився на 2,04%.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-червні 2018 року скоротився на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 42,488 мільярда кубометрів.

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Про це повідомляє держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз".

Зокрема, за червень транзит газу з РФ територією України становить 7,6 мільярда кубометрів, що на 152 мільйона кубометрів, або на 2,04%, більше, ніж за червень минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.