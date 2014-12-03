Новий міністр запропонував альтернативу відключенню світла - добровільно обмежувати споживання

Міністерство енергетики і вугільної промисловості може відмовитися від використання графіка віялових відключень електроенергії для промисловості й побутових споживачів на користь добровільної економії ресурсу, заявив на брифінгу в уряді міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Я сподіваюся, що ми врегулюємо питання забезпечення вугіллям. Але що ми можемо зробити вже зараз – це закликати споживачів добровільно обмежити споживання, щоб відмовитися від процедури віялових відключень», - сказав Демчишин.

За словами міністра, перехід на добровільне обмеження споживання енергоресурсів – це найпростіший спосіб збалансувати ситуацію в енергосистемі.

«Віялові відключення – це відпрацьована схема, є графік, який включається у разі існування дефіциту між споживанням і наявністю ресурсу. Все визначено, включаючи час відключення. Все відпрацьовує техніка, тому сама ця схема дуже агресивна, – сказав Демчишин. – В зв'язку з цим можливість домовлятися про перехід на добровільне обмеження енергоспоживання більш прийнятна. Це, як мені здається, правильне рішення. Адже, є наприклад, організації, які можуть переформатувати свої виробничі процеси – працювати вночі, наприклад. Це найпростіший метод збалансувати систему. Я сподіваюся, що нам вдасться відійти від системи (віялових - УНІАН) відключень».

Читайте такожОприлюднено графік відключення електроенергії в Київській областіЯк повідомляв УНІАН, практика віялових відключень електроенергії була задіяна у зв'язку з дефіцитом ресурсів для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях, а саме – дефіциту вугілля, видобування якого сконцентрована в районах Донецької і Луганської областей, де із серпня поточного року ведеться антитерористична операція.

Влада країни не контролює більше половини усіх шахт і не має доступу до складів, де може зберігатися вугілля.

Водночас, за словами міністра енергетики, на складах шахт держпідприємства «Вугілля України» знаходиться близько 2 млн тонн, які теоретично можна вивезти відразу ж, як з'явиться така технічна можливість. Раніше в Міненерговугілля зазначали, що дефіцит вугілля до кінця року може скласти близько 5 млн тонн.