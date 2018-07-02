Україна попередила ірландську Petrel Resources про неприпустимість будівництва LNG-терміналу в окупованому Криму

Раніше видання The Irish Times повідомило про переговори Petrel Resources з російським «Газпромом» про облаштування в Криму LNG-терміналу.

Посольство України в Ірландії попередило компанію Petrel Resources про неприпустимість будівництва LNG-терміналу (термінал з прийому зрідженого природного газу) в окупованому Росією Криму.

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Про це повідомляється на сайті посольства.

«Об'єднані зусилля можуть бути серйозно підірвані, якщо деякі суб'єкти спробують обійти санкції і скористатися ситуацією на свою користь і за рахунок інших. Посольство України в Ірландії вірить, що ірландські громадяни і підприємства будуть утримуватися від незаконного відвідування Криму, а також від будь-яких дій на півострові в порушення узгоджених зусиль міжнародного співтовариства, включаючи ЄС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше видання The Irish Times повідомило про переговори Petrel Resources з російським «Газпромом» про облаштування LNG-терміналу в окупованому Криму.