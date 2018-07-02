Прем'єр оцінив шанси України стати енергонезалежною до 2020 року

У 2017 році Україна спожила 33 мільярди кубометрів газу.

Україна має непогані шанси досягти енергонезалежності до 2020 року у зв'язку із збільшенням видобутку державною компанією "Укргазвидобування", а також приватними компаніями.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

"Наше завдання - до 2020 року видобувати 20 мільярдів кубометрів. Хоча минулого року ми споживали 33 мільярди. Тому тут ще питання в приватних компаніях, які видобувають газ. Плюс - заходи з енергозбереження. Повинні виробляти стільки газу, скільки споживаємо. Для цього потрібно дві речі: потрібно більше видобувати і менше споживати... У нас є непогані шанси стати енергонезалежними до 2020 року", - сказав прем'єр.

За словами глави уряду, Україні необхідно впроваджувати сучасні технології енергозбереження.

"Насправді ми вже дуже серйозно зменшуємо споживання газу, але нам треба подолати довгий шлях. Сподіваюся, восени буде запущений абсолютно новий механізм Державного фонду енергоефективності. І це буде інструмент, який дозволить нам системно проводити модернізацію в житловому секторі", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв про плани до 2020 року збільшити видобуток природного газу, як одного з основних енергоносіїв, до 27 мільярдів кубометрів, що дозволить забезпечити внутрішні потреби.

Також в уряді планували після 2020 року почати експорт газу. Ці ж цілі відображені в раніше прийнятій урядом Енергостратегії України до 2035 року.

За словами прем'єра, зростання власного видобутку газу в Україні дозволить через досягнення енергонезалежності знизити ціну газу в країні на 20-30%.