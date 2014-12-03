"Енергоатом" назвав причину відключення енергоблоку Запорізької АЕС

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

«Автоматика захисту блоку відпрацювала відповідно до проектного алгоритму. Блок переведений у холодний стан без зауважень. Радіаційних наслідків немає", - сказано в повідомленні компанії.

У компанії нагадали, що аварія сталася ще 28 листопада, а попередня оцінка рівня події за міжнародною шкалою ядерних подій INES - нижче шкали/рівень «0».

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністру енергетики Володимиру Демчишину провести прес-конференцію та проінформувати громадськість про причини аварії на Запорізькій АЕС, що викликало певний ажіотаж у ЗМІ, включаючи світові.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію у 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи від 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс від 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% усієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії у країні.