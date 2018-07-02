Естонія закликала зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2»

За словами міністра закордонних справ країни, цей проект є не економічним, а геополітичним: це важіль для Росії, щоб втручатися в європейську політику.

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер закликав зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2».

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На його думку, цей проект є не економічним, а геополітичним, тому зупинити будівництво «Північного потоку-2» в інтересах Євросоюзу.

«Це важіль для Росії, щоб втручатися в європейську політику»,— сказав він в інтерв'ю Die Welt, передає «Комерсант».

«Північний потік-2» — газопровід між Росією та Німеччиною, який повинен пройти поруч з першим «Північним потоком» дном Балтійського моря. Прокласти трубопровід по своїй території вже дозволили Німеччина, Фінляндія та Швеція — це майже 90% маршруту. Данія залишається останньою країною, від якої Росія чекає дозволу.

Трубопроводу загрожували американські санкції за законом «Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій» (CAATSA). Однак наприкінці червня стало відомо, що Вашингтон поки не має наміру вводити обмежувальні заходи щодо проекту.