У «Нафтогазі» розповіли, на якому етапі арешт активів "Газпрому" в Нідерландах

«Нафтогаз» чекає до 13 липня одержати рішення голландського суду щодо спроб «Газпрому» ухилитися від сплати за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує, що до 13 липня суд Голландії ухвалить рішення з вимогою до «Газпрому» виконати раніше видані розпорядження голландських виконавчих органів і надати інформацію про свої активи в Нідерландах.

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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«У п'ятницю, 29 червня, в Амстердамі (Нідерланди) відбулося слухання щодо спроб «Газпрому» ухилитися від виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу в справі щодо транзиту газу. «Нафтогаз України» очікує, що суд вимагатиме від «Газпрому» виконати раніше видані розпорядження голландських виконавчих органів і надати інформацію про свої активи в Нідерландах. Суд має ухвалити рішення до 13 липня», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що наприкінці травня «Нафтогаз» отримав від голландського судді дозвіл на арешт часток «Газпрому» в його голландських дочірніх компаніях і заборгованості цих дочірніх компаній.

Однак шість з семи дочірніх компаній «Газпрому» в Голландії відмовилися співпрацювати з судовими виконавцями і надати інформацію про частку «Газпрому» в їхньому акціонерному капіталі. Відзначається, що ця відмова жодним чином не впливає на дієвість арешту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія мусить виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в зарубіжних судах. Процеси щодо стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу на території країни. Зараз «Нафтогаз» оскаржує це рішення суду.