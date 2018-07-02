В Україні запровадили обов’язкову енергомодернізацію шкіл та дитсадків під час ремонту
Мінрегіон впровадило обов’язкову енергомодернізацію під час будівництва чи реконструкції шкіл та дитячих садочків.
Для цього оновили державні будівельні норми, передає прес-служба міністерства.
“В нових ДБН щодо дитсадків та шкіл енергоефективні заходи є однією з обов’язкових умов при проектуванні. Обов’язкова енергомодернізація шкіл та дитсадків збільшує мінімум на 20% строк експлуатації будівель та оновлює їхній зовнішній вигляд. Наприклад, якщо строк експлуатації будівлі школи або дитсадка складає близько 100 років, то енергомодернізація продовжує їй життя ще на 25 років”, – розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
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За його словами, це дозволить економити 20-30% коштів на енергоресурси. Згідно з новими ДБН, усі планувальні та технологічні рішення повинні забезпечувати оптимальний рівень енерговитрат при будівництві та експлуатації.
Наприклад, системи теплопостачання мають бути облаштовані пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності.