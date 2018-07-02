В Україні запровадили обов’язкову енергомодернізацію шкіл та дитсадків під час ремонту

Це дозволить економити 20-30% коштів на енергоресурси.

Мінрегіон впровадило обов’язкову енергомодернізацію під час будівництва чи реконструкції шкіл та дитячих садочків.

Для цього оновили державні будівельні норми, передає прес-служба міністерства.

“В нових ДБН щодо дитсадків та шкіл енергоефективні заходи є однією з обов’язкових умов при проектуванні. Обов’язкова енергомодернізація шкіл та дитсадків збільшує мінімум на 20% строк експлуатації будівель та оновлює їхній зовнішній вигляд. Наприклад, якщо строк експлуатації будівлі школи або дитсадка складає близько 100 років, то енергомодернізація продовжує їй життя ще на 25 років”, – розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

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За його словами, це дозволить економити 20-30% коштів на енергоресурси. Згідно з новими ДБН, усі планувальні та технологічні рішення повинні забезпечувати оптимальний рівень енерговитрат при будівництві та експлуатації.

Наприклад, системи теплопостачання мають бути облаштовані пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності.