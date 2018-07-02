У «Нафтогазі» запропонували Гройсману поговорити про мільйонні премії за перемогу над «Газпромом»

Раніше Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і запропонував наглядовій раді «Нафтогазу» переглянути рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн дол.

Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» запропонувала прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в липні обговорити питання виплат співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол. за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«27 червня наглядова рада «Нафтогазу» відповіла на листа прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо премій менеджменту «Нафтогазу»... Наглядова рада висловила розуміння делікатності питання про премії і заявила про свою готовність обговорити це та інші питання під час особистої зустрічі з прем'єр-міністром, яку запропоновано провести в липні», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що цей лист не містить інформації про відмову переглядати рішення про преміювання менеджменту.

Також з посиланням на текст листа повідомляється, що наглядова рада відзначила, що позитивне рішення Стокгольмського арбітражу є надзвичайною подією, що має важливе значення не тільки для «Нафтогазу», а й для України.

«Цей результат став можливим завдяки рішенню менеджменту «Нафтогазу» подати скаргу в арбітражний суд, незважаючи на протидію як в Україні, так і за кордоном, а також чотирирічній наполегливій роботі для досягнення поставленої мети. Рішення про виплату премій було прийнято наглядовою радою за рекомендацією комітету з призначень і винагород на основі ретельного аналізу таких перемог в арбітражних судах», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що наглядова рада також акцентувала увагу на необхідності залучати до роботи в компанію професіоналів високого рівня з незаплямованою репутацією, оскільки для галузі настає період жорсткої міжнародної конкуренції, в тому числі, в частині залучення успішних менеджерів.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» прийняла рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді за транзитним контрактом, за рішенням якого «Газпром» має виплатити української компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Суму премії було розділено на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватиметься упродовж трьох років винятково за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.