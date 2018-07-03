Найбільші міста Азербайджану залишилися без світла через аварію

Причиною аварії називають аномальну спеку в Азербайджані.

В результаті аварії на ГЕС в Азербайджані більша частина країни, в тому числі і столиця країни Баку, залишилися без світла.

Як передає Oxu.Az, в результаті вибуху на одній з підстанцій Мінгячевірської ГЕС без світла залишилася столиця Азербайджану Баку, а також великі міста на заході і в центрі країни: Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Зазначається, що причини інциденту з'ясовуються. До розслідування підключився голова енергетичної компанії "Азеришиг" Баба Рзаєв.

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Як передає Oxu.Az з посиланням на ВАТ "Азеришиг", причиною аварії стала аномальна спека в Азербайджані. Висока температура повітря викликала неполадки в системі охолодження ТЕЦ.

"На Мінгячевірській ГЕС сталася аварія. Вийшла з ладу частина системного обладнання. Все це через аномальну спеку. Вже ведуться відновлювальні роботи. В деякі райони подачу електроенергії відновлено", - заявив в інтерв'ю haqqin.az глава Азеренержи Етібар Пірвердієв

Відзначається, що в найближчі години подача електроенергії буде відновлена.

Мінгячевірська ГЕС - найбільша електростанція в Закавказзі, що забезпечує енергією значну частину Азербайджану і постачає енергію в сусідні держави.

Раніше повідомлялося, що МЗС Литви вручив білоруському послу Олександру Королю ноту з проханням якомога швидше надати детальну інформацію про інцидент 17 лютого на Білоруської АЕС (Белаес) в Островці. У ноті міститься прохання ретельно перевірити причини пожежі і негайно надати детальну інформацію про цей інцидент і дії, які були проведені.