У світі дорожчає нафта

Нафта дорожчає за рахунок Лівії, зростання обмежене ослабленням попиту.

Ціни на нафту зростають вранці у вівторок на тлі нестабільної ситуації в Лівії, але подальший підйом ринку обмежений збільшенням видобутку ОПЕК і ослабленням попиту на сировину.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,56 відсотка до $77,73 за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу $74,55 за барель, що на 0,82 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 503,4 юаня за барель.

Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) в Тріполі напередодні оголосила форс-мажор на відвантаження сировини з портів Zueitina і Hariga. Видобуток нафти в Лівії може впасти на 850.000 барелів у добу, якщо блокада східних портів продовжиться, попередила NOC.

Як показали розрахунки Рейтер, видобуток нафти ОПЕК в червні зріс на 320.000 барелів на добу до травня - до 32,32 мільйона барелів на добу.

Серед інших факторів тиску на котирування аналітики називають ознаки ослаблення попиту на нафту в ключовому регіоні-споживачі сировини, Азії, а також у США.