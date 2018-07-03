Рада не підтримала скасування ПДВ при імпорті устаткування для відновлюваної енергетики

Пропонувалося тимчасове звільнення від сплати ПДВ - до 1 січня 2020 року.

Верховна Рада не підтримала поправку про скасування сплати податку на додану вартість при імпорті обладнання, яке використовується для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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За цю поправку народного депутата Юрія Возняка (фракція «Народний фронт»), якою вносяться відповідні зміни до закону «Про внесення змін до статті 165 і 166 Податкового кодексу», проголосували тільки 155 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Поправка передбачала, що звільнення від сплати ПДВ буде тимчасовим - до 1 січня 2020 року.

Перед голосуванням голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна заявила, що ця поправка допоможе альтернативній енергетиці та сприятиме досягненню енергонезалежності.

Також, за її словами, від сплати ПДВ звільняється тільки те обладнання, яке не виробляється в Україні.

Своєю чергою народний депутат Віктор Пинзеник (фракція "Блок Петра Порошенка") заявив, що внесення цієї поправки суперечить регламенту і що Україна вже підтримує спеціальними доплатами встановлення устаткування національного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, загальна потужність виробників електроенергії з відновлюваних джерел, які працюють за «зеленим» тарифом, за 6 місяців 2018 року збільшилася на 19,6%, або на 268,7 МВт - до 1643,4 МВт порівняно із загальною потужністю на 1 січня 2018 року.

1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є «зелені» тарифи - спеціально високі (вищі, ніж в інших видів генерації), затверджені законом ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.