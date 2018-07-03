У Польщі оцінили втрати від невигідних контрактів із «Газпромом»

У Варшаві заявили, що країна "подарувала" Росії 1 млрд злотих за газовий контракт.

Фактична втрата прибутку від транзиту газу через Польщу в 2008-2010 роках дала близько 1 млрд злотих в "подарунок" для російського газового монополіста "Газпрому".

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Про це заявив уповноважений уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський, передає «Європейська правда» з посиланням на РАР.

Напередодні у Польщі оприлюднили засекречений попереднім урядом звіт про газові контракти. У ньому йшлося, що тодішній міністр економіки Польщі Вальдемар Павляк допустив порушення під час узгодження контрактів.

Зазначається, що в 2010 році уряду не вдалося поліпшити умови імпорту газу, незважаючи на значні поступки на користь російської сторони. В результаті ціни "Польської нафтогазової компанії (PGNiG) зросли на 10% в рік. У 2009 році "Газпром" звільнили від виплат польській компанії Europolgaz за транспортування газу в 2006-2009 роки на принаймні 300 млн доларів (близько 1 млрд злотих), йдеться в рапорті. Варшава нібито відмовилася від суми, яку їй присудив арбітражний суд в Москві - 25 млн злотих на користь PGNiG.

В результаті підписаних тоді угод прибуток Europolgaz за транзит 30 млрд кубометрів газу через Польщу на відстань 600 кілометрів був обмежений до 21 млрд злотих.

"Це одна сота того, що стягують за транзит через свою систему українці. Це означало, що росіяни мають право на транспортування газу через Польщу безкоштовно", - сказав Наїмський.

"Уряд отримував такі сигнали, але не реагував. Ми програли транзит", - додав він.

Наїмський закликав до перегляду оприлюднених документів та аналізу справи про газові контракти.