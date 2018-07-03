Рішення скандального екс-голови НКРЕКП Вовка досі б’ють по кишенях українців - ЗМІ (відео)

За час каденції Вовка НКРЕКП прийняла ряд скандальних рішень.

Проїзд громадським транспортом уже подорожчав. Зростає вартість продуктів, може подорожчати і холодна вода.

Як йдеться у сюжеті програми "Гроші", все це - результат діяльності Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня президент України Петро Порошенко звільнив Вовка згідно з планом ротації членів НКРЕКП та призначив п'ять нових членів НКРЕКП. До нового складу комісії окрім нової очільниці Оксани Кривенко, яка і раніше працювала в апараті комісії, увійшли: Олександр Фармагей (працював у компанії «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко («Укренерго»), Євген Магльований (Держенергоефективності), Олена Антонова (ДТЕК, американська компанія AES).

Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т.в.о. голови НКРЕКП наприкінці 2014 року. З червня 2015 року вступив у повноваження очільника регулятора. До призначення на цю посаду у нього не було досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві - в корпорації Roshen, яка також належить президенту.

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За час каденції Вовка було прийнято скандально відому формулу «Роттердам+», яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема компанії ДТЕК Ріната Ахметова. На сьогодні впровадження формули «Роттердам+» є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під його керівництвом реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

Під час керівництва Вовка НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також ухвалила рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи у розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована рядом експертів.