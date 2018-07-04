Геополітична напруженість і скорочення видобутку піднімуть ціни на нафту - Morgan Stanley

Ризики щодо експорту іранської нафти стрімко зросли за минулий тиждень, пишуть аналітики Morgan Stanley.

Геополітична напруженість і скорочення видобутку в окремих країнах чинитимуть тиск на глобальний нафтовий ринок в осяжній перспективі.

До такого висновку прийшов банк Morgan Stanley і різко підвищив прогноз ціни міжнародного еталона Brent на друге півріччя 2018 року - відразу на $7,5, до $85 за барель. Востаннє Brent торгувався на цьому рівні в жовтні 2014 року, пише РБК.

Волатильності на глобальному ринку будуть сприяти макроекономічна нестабільність, ризики торгової війни між США, Китаєм і Євросоюзом, а також відновлення заворушень в Лівії, зазначають аналітики цінового агентства Platts.

У вівторок ввечері, 3 липня, ф'ючерси Brent котирувалися на рівні $77,26 за барель, а північноамериканський бенчмарк WTI - на рівні $73,93.

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Ризики щодо експорту іранської нафти стрімко зросли за минулий тиждень, пишуть у своєму огляді аналітики Morgan Stanley Мартін Ратс і Емі Саджент. На брифінгу 26 червня представник Держдепу США заявив, що Вашингтон "наполягатиме на тому, щоб країни звели імпорт іранської нафти до нуля, і деякі з них вже підтвердили намір". США прагнуть обнулити поставки нафти з Ірану до якомога більшого числа країн і як можна швидше.

"У цих умовах ми вважаємо, що відвантаження іранської нафти на ринки Європи, Японії і Південної Кореї дійсно впадуть до мінімуму", - наголошується в прогнозі Morgan Stanley. Зараз на них припадає близько 1 млн з 2,7 млн бар. морських поставок іранської нафти на добу, за даними ClipperData. Банк також чекає скорочення іранських поставок в Індію та інші країни Азії, що частково може бути компенсовано збільшенням експорту в Китай. В цілому Morgan Stanley оцінює, що видобуток в Ірані впаде з 3,8 млн бар. за добу у другому кварталі до 2,7 млн бар. за добу в четвертому кварталі 2018 року і до 2,5 млн бар. за добу в 2019 році.

Банк також суттєво переглянув свої оцінки видобутку в Лівії та Анголі. Політична криза в Лівії спровокувала зупинку відвантажень з експортних терміналів на сході країни. Морські поставки з країни впали за останні два тижні більш ніж удвічі, до 0,4 млн бар. за добу. Morgan Stanley вважає, що видобуток відновиться до 0,8 млн бар. за добу в четвертому кварталі 2018 року, але ризики її скорочення зберігаються. Падіння морських поставок з Анголи знову прискорилося в червні, і план відвантажень на серпень вказує на подальше падіння. Стабільному зниженню показника сприяє виснаження зрілих родовищ, зазначає Platts.

Підтримку світового попиту в третьому кварталі надасть завершення ремонтних робіт на європейських НПЗ, а також сезон літніх відпусток, під час якого ціни на пальне ростуть, вважає Platts.

Умови, що склалися, будуть змушувати країни, котрі володіють вільними потужностями, нарощувати видобуток, слідує з прогнозу. Саме це зробить Саудівська Аравія, яка виступить в традиційній для ринку ролі "стабілізуючого постачальника", тобто експортера, який контролює суттєву частку ринку і може з мінімальними витратами збільшувати або скорочувати пропозицію продукту.

Банк істотно підвищив прогноз видобутку в Саудівській Аравії на друге півріччя 2018 року, з 10,1 млн до 10,8 млн бар. в добу. У 2019 році показник збільшиться до 11 млн бар. в добу.

Прогнози щодо постачань з Росії, ОАЕ та Кувейту також незначно переглянуті у бік підвищення.