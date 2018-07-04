Народний депутат Вікторія Войціцька закликала парламентарів підтримати атомників (відео)

Депутат зазначила, що Держава чомусь ставиться до ядерної енергетики як до «нелюбої дитини».

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька разом з представниками Атомпрофспілки під час брифінгу, що відбувся у Верховній Раді 3 липня 2018 року, закликала парламентарів підтримати інтереси кожного енергоспоживача України та атомну галузь країни.

«Вимога до парламенту – прийняти у другому читанні соціальний законопроект №3131, який полегшить працівникам державних підприємств приватизацію житла, в якому вони проживають. Ми разом з Атомпрофспілкою будемо відстоювати як інтереси атомної галузі, так і інтереси кожного енергоспоживача України, бо це єдино чесна і справедлива позиція!», - наголосила Вікторія Войціцька.

Народний депутат зазначила, що Держава чомусь ставиться до ядерної енергетики як до «нелюбої дитини». Фінансування галузі відбувається за залишковим принципом та спричиняє тарифне фаворитизування олігархів.

«В той час, коли атомна енергетика є ключовою галуззю економіки нашої держави. Забезпечує генерацію понад половини всієї електричної енергії в Україні. Тепер ядерна безпека українських АЕС стоїть на грані, за якою – добробут нас і наших родин. Тариф для української «атомки» зараз складає трохи більше, ніж 1,5 євроценти. Це майже найнижчий тариф для всіх видів генерації у світі. Натомість тариф для теплової генерації України, де монополістом є холдинг «ДТЕК» Ахметова, вищій за тариф АЕС у три рази. Тоді як за світовими мірками цей розрив не буває більшим за 30%. Це спричиняє не аби які ризики для атомної галузі. Формула «Ротердам+» вимиває кошти з ядерної галузі України. І це призводить до виникнення системних ризиків для української енергетики. Непокриті тарифом витрати за ядерне паливо становлять майже 1,5 мільярди гривень», - зауважила парламентар.

Вікторія Войціцька акцентувала увагу, про наявні перебої з фінансуванням виробничих програм АЕС, зокрема ремонтних робіт та програм безпечної експлуатації високоризикових ядерних об’єктів, про проблеми з обслуговуванням кредитних зобов’язань НАЕК «Енергоатом». А також, що умови компенсації для персоналу українських АЕС є неконкурентними: «За останні кілька років зарплата українських атомників впала в доларовому еквіваленті приблизно у 1,5 рази. Заробітна платня на більшості світових АЕС вище щонайменше у 2-3 раза. Приклад Іранe та Угорщині є доволі показовим, а в розвинених країнах Заходу ця різниця збільшується до 10 разів. Нічого дивного, що закордонні проекти у ядерній енергетиці десятками переманюють висококваліфікованих українських фахівців. Держава, натомість, нічого не робить щоб зупинити відтік кадрів. Я вимагаю від НКРЕКП змінити державні підходи до тарифної політики в енергогенерації. Незалежний енергорегулятор має перерозподілити кошти від надприбуткового приватного холдингу «ДТЕК» до державної компанії Енергоатом. При цьому, обсяг перерозподіленого має забезпечити поступове вирівнювання негативних тенденцій щодо оплати праці в українські енергетиці. Втрата цінних кадрів з наших АЕС небезпечна і неприпустима, тому ми пропонуємо конкретний механізм, як це зробити. Крім того, слід забезпечити фінансування основних заходів щодо ядерної безпеки на АЕС».

В свою чергу голова Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Валерій Матов зауважив, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має підняти тариф на відпуск виробленої на АЕС електроенергії до такого рівня, який забезпечить сталий розвиток державної компанії «Енергоатом» і атомної галузі в цілому. При цьому він нагадав, що наприкінці грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф на вироблену на АЕС електроенергію на 2018 рік на рівні 0,54 грн за кВт-год, тоді як компанія подавала свої розрахунки зі ставкою 0,83 грн за кВт-год. А вже у березні виявилось, що поточний тариф Компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальних потреб, зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році не вистачає 1,436 млрд грн.

«Тариф держкомпанії, яка виробляє понад 56,5% електроенергії, становить 54 коп. за КВт-год, водночас тариф для приватних теплових електростанцій становить 1,75 грн. Це співвідношення разюче. Ми вимагаємо від регулюючого органу встановити повноцінний, прозорий тариф для атомної генерації з урахуванням актуальних і необхідних витрат на підвищення рівня оплати праці, прийняття програми щодо збереження і розвитку персоналу Компанії, істотне підвищення рівня соціального захисту і виконання програмних документів, які забезпечили б сталий розвиток галузі та компанії», - наголосив Матов.

За його словами, основна причина нинішніх проблем атомної енергетики, зокрема, таких як відтік висококваліфікованих фахівців за кордон через низьку заробітну платню, це дискримінаційна політика по відношенню до Енергоатома з боку Регулятора. Він також пояснив, що за мінімальними розрахунками, тариф на електроенергію від АЕС повинен становити не менше 0,70 грн за КВт-год в ідеалі 0,90 грн за КВт-год, це дало б змогу не тільки забезпечити конкурентну оплату праці та утримати кваліфікований персонал на робочих місцях, але й забезпечить сталий розвиток атомної галузі України.