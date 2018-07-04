«Укрнафта» за п'ять місяців сплатила 3 мільярди ренти

У 2018 році «Укрнафта» планує сплатити близько 6,5 млрд грн ренти, при цьому на місцевий рівень піде 320 млн грн.

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» за січень-травень цього року сплатила 3 млрд грн ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 149,8 млн грн були спрямовані в місцеві бюджети. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«В цілому за п'ять місяців видобутку компанія перерахувала майже 3 млрд грн рентної плати до бюджетів усіх рівнів», - повідомили в компанії.

Зокрема, за травень 2018 року компанія сплатила до державного та місцевих бюджетів всіх рівнів 631,2 млн. грн рентної плати

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумської (64,9 млн грн), Івано-Франківської (33 млн грн), Полтавської (23 млн грн) і Чернігівської (14,6 млн грн) областей.

«За попередніми оцінками, в 2018 році «Укрнафта» виплатить близько 6,5 млрд грн ренти, отже, в бюджети областей, районів і громад повинні надійти близько 320 млн грн», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено ряд змін до Податкового кодексу. Однією з них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти і газу.

Незважаючи на ініціативи компанії і повне виконання поточних податкових зобов'язань, «Укрнафта» стикається з низкою перешкод, які заважають збільшити видобуток та сплату податків. За словами її голови Марка Роллінса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовженні періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку і імпульс до його нарощування.

Також Держгеонадр не дала можливості «Укрнафті» брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передала його компанії «Аркона Газ-Енергія», власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.