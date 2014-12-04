Статистика з США підняла ціни на нафту, аналітики прогнозують подальше падіння

На світових торгах у четвер, 4 грудня, ціни на нафту ростуть на тлі зниження запасів палива в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,32 до $70,24 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51 до $67,89.

Запаси нафти в США знизилися на 3,7 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зростання на 1,3 мільйона барелів.

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро також очікує зниження цін, а Wall Street Journal написав з посиланням на джерела, що Саудівська Аравія чекає стабілізації рівня цін у $60 за барель.

Одна з найбільших в світі нафтових компаній Exxon Mobil здатна пережити низькі ціни, так як вона проаналізувала інвестиційні рішення виходячи з ціни $40 за барель, сказав генеральний директор компанії Рекс Тіллерсон.