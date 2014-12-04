Саудівська Аравія готова до нафти по $60 за барель

Джерела в Ер-Ріяді кажуть, що з такими цінами впорається і Саудівська Аравія, й інші країни Перської затоки, повідомляють Ведомости із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що ще на початку листопада представники ОПЕК говорили, що після зниження цін нижче $70 за барель може початися паніка. Перед зустріччю ОПЕК у Відні 27 грудня саудити вивчали пропозицію Венесуели щодо значного скорочення видобутку, але домовленість зірвалася через відмову Росії брати участь у ній, зазначає видання. Нинішня зміна позиції може означати, що Саудівська Аравія не буде наполягати на скороченні видобутку у найближчій перспективі, навіть якщо ціни продовжать падіння, пише газета, посилаючись на думку аналітиків.

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Міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі вирішив, що краще протягом короткого періоду потерпіти низькі ціни на нафту, ніж знизити видобуток і збільшити ризик скорочення частки ОПЕК на ринку у довгостроковій перспективі, кажуть джерела видання. У підсумку він відповів на пропозицію Венесуели тим, що скорочення видобутку на 5% може коштувати ОПЕК частки на ринку, але не гарантує поліпшення ситуації з цінами.

Раніше УНІАН повідомляв, що статистика із США підняла ціни на нафту, але аналітики прогнозують подальше падіння.