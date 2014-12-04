До 2020 року США налагодять поставки газу в ЄС - Маккейн

Маккейн також заявив, що задоволений рішенням Болгарії про відмову від будівництва газопроводу "Південний потік", повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на Sputnik.

"Я просто радий, що наші друзі у Європі скасували цей проект будівництва трубопроводу, який повинен був бути прокладений через Європу", - сказав він.

Законопроекти, подані у липні Маккейном і ще чотирма сенаторами, "дозволять прискорити процес експорту американського зрідженого природного газу союзникам США, особливо у Європі", - сказано у статті.

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Відомо, що експорт газу із Росії в Євросоюз впав на чверть. Ця інформація з'явилася на тлі заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що його країна відмовляється від будівництва "Південного потоку".

До заяви про зупинку будівництва газопроводу російська влада і Путін зокрема вмовляли ЄС розблокувати "Південний потік" через нібито "проблеми" із транзитом. Крім того, Кремль намагався тиснути на Болгарію і Сербію, щоб вони продовжили будівництво газопроводу на своїй території.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що експерт з енергетики і колишній посол Болгарії у Росії Іліян Василів заявив, що справжня причина зупинки Південного потоку - економічне становище Росії та падіння цін на нафту, що спричинило за собою падіння російської валюти. Сьогодні Центробанк Росії визнав поточний курс рубля загрозою для фінансової стабільності.