Росія збільшує постачання газу в балканському напрямку через Україну

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України - компанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, добові обсяги транзиту російського газу у балканському напрямку 1 грудня збільшилися порівняно із 30 листопада до 50,82 млн кубометрів від 37,41 млн кубометрів, а 2 грудня транзит зріс до 56,32 млн кубометрів.

Нагадаємо, у середині листопада УНІАН повідомляв, що Україна чекає від «Газпрому» $70 млн за транзит газу у жовтні.

також повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін 2 грудня заявив, що Росія з 1 січня знижує ціну на газ для Туреччини на 6% і готова розширити «Блакитний потік» і побудувати в Туреччину новий газопровід.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою у Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) складає 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».