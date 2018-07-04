Нацкомісія з тарифів проведе позапланову перевірку «Укртрансгазу»

Будуть перевірені як технічні аспекти, так і ефективність використання коштів під час переходу «Укртрансгазу» на добове балансування ринку газу.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір провести позапланову перевірку оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз» після 10 липня.

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Про це заявила голова НКРЕКП Оксана Кривенко журналістам.

«Вчора ми отримали погодження від Державної регуляторної служби на проведення перевірки «Укртрансгазу». Зараз формуємо порядок денний на засідання НКРЕКП 10 липня, де ми плануємо прийняти рішення про проведення позапланової перевірки», - сказала Кривенко.

За її словами, результати перевірки будуть готові до початку серпня. При цьому будуть перевірені як технічні аспекти, так і ефективність використання коштів під час переходу «Укртрансгазу» на добове балансування ринку газу.

Також Кривенко зазначила, що «Укртрансгаз» не звертався за додатковими засобами для вдосконалення програмного забезпечення, яке необхідне для впровадження добового балансування ринку газу.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня «Укртрансгаз» заявив, що Кодекс ГТС не відповідає ні духу європейського законодавства і норм Третього енергопакету, ні практикам європейських газових операторів.

Раніше в «Укртрансгазі» планували до 2018 року перейти на щоденне складання балансів природного газу і запустити балансуючий ринок.

НКРЕКП наполягає на запровадженні з 1 серпня 2018 року процедури добового балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальній пропозиції протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. «Укртрансгаз» за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.