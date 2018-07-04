Швейцарський суд відновив арешт активів «Газпрому»

Раніше акції були звільнені з-під арешту на підставі тверджень «Газпрому» про те, що ці акції перебувають поза юрисдикцією органу щодо стягнення боргів.

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій компаній - операторів «Північного потоку» і «Північного потоку-2» - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, відповідно - в рамках примусового стягнення з російського «Газпрому» боргу в розмірі 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду, повідомила прес-служба «Нафтогазу України».

Згідно з повідомленням, активи залишаться під арештом, поки розглядатиметься апеляція «Нафтогазу» на рішення про зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган зі стягнення боргів.

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У компанії відзначили, що акції були звільнені з-під арешту тільки на підставі тверджень компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2, що акції перебувають за межами кантону Цуг і, відповідно, поза юрисдикцією органу щодо стягнення боргів, а тому мають бути виключені зі списку заарештованих активів.

«Якби виконання рішення органу щодо стягнення боргів не було призупинено Вищим судом, «Газпром» знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, навіть якби вони перебували в юрисдикції органу щодо стягнення боргів кантону Цуг. Однак тепер згадані активи не можуть виводитися з юрисдикції відповідного органу щодо стягнення боргів до остаточного рішення за апеляцією «Нафтогазу», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу на території країни. Зараз «Нафтогаз» оскаржує дане рішення суду.