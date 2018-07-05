Україна вже стягнула з "Газпрому" понад 100 мільйонів гривень - міністр юстиції

Мін'юст веде переговори з юристами про стратегію стягнення з "Газпрому" ще 172 мільярдів гривень боргу.

Україна стягнула з російського "Газпрому" понад 100 мільйонів гривень у межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це на сторінці в Twitter написав міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми вже стягнули понад 100 мільйонів гривень з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 4, 2018

Також Петренко додав, що наразі Мін'юст веде переговори з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з "Газпрому" ще 172 мільярдів гривень боргу.

Ми зараз ведемо перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з «Газпрому» ще 172 млрд грн боргу. #МінЮст#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

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При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу на території країни. Зараз «Нафтогаз» оскаржує дане рішення суду.