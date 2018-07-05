"Північний потік-2" може дестабілізувати Європу - прем'єр Польщі

"Північний потік-2" дозволить РФ мати "великий вплив на європейську економіку і політику".

Уряд Польщі вважає, що будівництво і введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може дестабілізувати ситуацію в Європі.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, виступаючи в середу, 4 липня, перед депутатами Європарламенту в Стразбурзі, передає dw.com.

"Ми повинні зі всією чіткістю сказати: це не економічний, а політичний проект", - сказал голова польського уряду.

Читайте такожУ Євросоюзі збільшилася кількість країн-противників «Північного потоку-2» - ЗМІ

За словами Моравецького, газопровід надасть Росії можливість здійснювати "великий вплив на європейську економіку і політику".

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується спорудити поряд з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» і заявляє, що він жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.