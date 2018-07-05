Трамп зажадав від ОПЕК негайно знизити ціни на паливо

Дональд Трамп вважає, що США і ОПЕК повинні йти назустріч один одному.

Президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК негайно знизити ціни на паливо.

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на бензин ростуть і вони мало що з цим роблять. У всякому разі, вони підвищують ціни, поки США захищає багатьох їх членів за дуже невеликі гроші. Це повинно бути двостороння взаємодія. Знизьте ціни прямо зараз!", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив ОПЕК в маніпулюванні світовими ринками нафти і зажадав припинити ці маніпуляції.