Трамп зажадав від ОПЕК негайно знизити ціни на паливо
02:23, 05 липня 2018Енергетика
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Дональд Трамп вважає, що США і ОПЕК повинні йти назустріч один одному.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК негайно знизити ціни на паливо.
Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці в Twitter.
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"Монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на бензин ростуть і вони мало що з цим роблять. У всякому разі, вони підвищують ціни, поки США захищає багатьох їх членів за дуже невеликі гроші. Це повинно бути двостороння взаємодія. Знизьте ціни прямо зараз!", - заявив Трамп.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив ОПЕК в маніпулюванні світовими ринками нафти і зажадав припинити ці маніпуляції.
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