В Ірані пригрозили заблокувати постачання нафти в Перській затоці через США

Будь-які ворожі дії з боку США будуть їм дорого коштувати, попередили в Корпусі вартових ісламської революції.

Тегеран заблокує постачання нафти в Перській затоці через Ормузську протоку в разі, якщо США відновлять прийняті до укладення ядерної угоди санкції і введуть заборону на продаж іранської нафти.

Про це заявив заступник командувача Корпусу вартових ісламської революції в Тегерані Ісмаїл Коусарі в інтерв'ю порталу УЈС, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб яка-небудь партія нафти проходила через Ормузську протоку", - сказав Коусарі. Він зазначив, що 20% світової нафти транспортується з Перської затоки через Ормузьку протоку і світ потребує цієї нафти. Будь-які ворожі дії з боку США будуть їм дорого коштувати, попередив він.

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Раніше про те, що метою американських санкцій є "тиск на іранський режим та скорочення до нуля його доходів від продажу сирої нафти", заявляв директор відділу політичного планування Держдепартаменту США Брайан Хук.

Заяви американського дипломата прозвучали в контексті очікуваних санкцій щодо Ірану з боку Сполучених Штатів. Як зазначив Хук, обмежувальні заходи Вашингтон готується ввести проти Тегерана у листопаді. Очікується, що вони стосуватимуться іранської промисловості, торгівлі та золотодобувної промисловості, а також паливно-енергетичного комплексу. Деякі зарубіжні компанії, за словами Хука, вже повідомили про плани перестати купувати іранську нафту.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран буде дотримуватися ядерної угоди і після виходу США з неї, якщо це буде для нього вигідно.